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США предложили Турции замену российским С-400

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Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и готов предоставить стране системы, совместимые со стандартами Североатлантического альянса.
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готов предложить Турции их альтернативу. Об этом глава Пентагона рассказал на на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей, сообщает РИА Новости.

"Сейчас происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО", - отметил Мэттис.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и готов предоставить ей системы, совместимые со стандартами Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и договорились о цене. 
 
Напомним, информация о сделке между странами появилась в июле 2017. Отмечалось, что Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, а еще два дивизиона будут произведены в Турции.
 

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Теги: Россия, США, Пентагон, Турция, оружие, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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