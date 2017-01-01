США предложили Турции замену российским С-400

Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и готов предоставить стране системы, совместимые со стандартами Североатлантического альянса.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готов предложить Турции их альтернативу. Об этом глава Пентагона рассказал на на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей, сообщает РИА Новости.

"Сейчас происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО", - отметил Мэттис.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и готов предоставить ей системы, совместимые со стандартами Североатлантического альянса.

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