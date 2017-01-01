Трамп еще не принял решения по Сирии – Белый дом

Американский президент не принял окончательного решения об ударе по Сирии. США продолжают изучать данные разведки и взаимодействовать с партнерами.



Президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером", – сказал она.



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Напомним, ранееТрамп сообщил, что военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия может произойти скоро или не так скоро.

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