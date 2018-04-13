Великобритания направила к Сирии самолет управления нанесением ударов

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 (ASTOR) зафиксировали вечером 12 апреля возле греческого острова Крит.

Великобритания отправила в Восточное Средиземноморье самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 (ASTOR). Он вылетел с авиабазы Уоддингтон в четверг, 12 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.

Вечером 12 апреля разведчик с бортовым номером ZJ690 был зафиксирован к востоку от греческого острова Крит. Пока не известно, приземлится ли он на британской авиабазе Акротири на Кипре или полетит к берегам Сирии.





ВВС Британии готовы нанести удар по Сирии - СМИ Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Великобритании в случае начала силовой операции в Сирии будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. При необходимости к атаке подключится эсминец Королевского флота типа 45 HMS Duncan.

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