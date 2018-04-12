Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак

Более двух тысяч сотрудников Государственного департамента США получили электронные письма и сообщения в социальных сетях с вредоносным ПО.

Сотрудников Государственного департамента США предупредили о возможных кибератаках на ведомство, сообщает Politico

По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в социальных сетях с вредоносным ПО.

Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять масштаб кибератак против Госдепа.





Британских энергетиков предупредили о кибератаках из России "Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент", – говорится в сообщении.

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