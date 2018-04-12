Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак
Более двух тысяч сотрудников Государственного департамента США получили электронные письма и сообщения в социальных сетях с вредоносным ПО.
Сотрудников Государственного департамента США предупредили о возможных кибератаках на ведомство, сообщает Politico.
По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в социальных сетях с вредоносным ПО.
Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять масштаб кибератак против Госдепа.
"Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент", – говорится в сообщении.
Британских энергетиков предупредили о кибератаках из России
Британских энергетиков предупредили о кибератаках из России
Ранее сообщалось, что в США произошла масштабная хакерская кража данных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент