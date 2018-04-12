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Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак

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Более двух тысяч сотрудников Государственного департамента США получили электронные письма и сообщения в социальных сетях с вредоносным ПО.
Здание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США
 
Сотрудников Государственного департамента США предупредили о возможных кибератаках на ведомство, сообщает Politico.
 
По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в социальных сетях с вредоносным ПО.
 
Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять масштаб кибератак против Госдепа.
 
"Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент", – говорится в сообщении.

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Теги: США, кибератака, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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