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Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению – СМИ

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Северная Корея может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и Соединенных Штатов Америки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
KCNA / Reuters
 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранения политической системы КНДР. Об этом сообщает Tokyo Shimbun со ссылкой на источники. 
 
По информации газеты, Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине в частности отметил, что "если США отреагируют честным образом, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США". 
 
В качестве условий для осуществления этого процесса лидер КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны. Ким Чен Ын также заявил, что Северной Корее не нужно ядерное оружием, если "США прекратят свою враждебную политику по отношению к ней".

Южная Корея заявила о ценном обещании Ким Чен Ына
 
Ранее сообщалось, что представители США и КНДР проводят секретные переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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