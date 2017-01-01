Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению – СМИ

Северная Корея может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и Соединенных Штатов Америки.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранения политической системы КНДР. Об этом сообщает Tokyo Shimbun со ссылкой на источники.

По информации газеты, Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине в частности отметил, что "если США отреагируют честным образом, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США".





Южная Корея заявила о ценном обещании Ким Чен Ына В качестве условий для осуществления этого процесса лидер КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны. Ким Чен Ын также заявил, что Северной Корее не нужно ядерное оружием, если "США прекратят свою враждебную политику по отношению к ней".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet