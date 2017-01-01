Минфин США меняет куратора санкций

Директор управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США Джон Смит в начале мая покинет свой пост.

Директор управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США Джон Смит в начале мая покинет свой пост. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Указанное подразделение занимается вопросами финансовой разведки, а также планированием и применением экономических санкций. Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных мер против РФ, КНДР, Сирии и других стран

Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смита за многолетнюю работу.

"Он играл важную роль в попытках ответить на вызовы современной внешней политики", – отметил глава ведомства.

Причины ухода Смита не указываются.

Ранее в США заявили об эффекте от антироссийских санкций.

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