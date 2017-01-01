Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Торонто на прохожих напали с ножами, есть пострадавшие

Комментариев: 0
Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из них зафиксированы глубокие проникающие ранения спины, другой получил несколько порезов грудной клетки.
ЧП произошло у центральной части Торонто
ЧП произошло у центральной части Торонто
CTV

В Торонто неизвестные, вооруженные ножами, напали на двух прохожих в центре города. Как сообщает CTV, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из мужчин диагностированы ранения спины, у второго - несколько порезов грудной клетки.

Полиция устанавливает приметы преступников и пытается выяснить мотив их поступков. В розыск объявлены мужчины в возрасте около 20 лет, их число устанавливается.

Ранее в Судане неизвестный мужчина напал с ножом на мечеть. В результате инцидента жертвами стали три человека, еще несколько получили ранения

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, нападение, Торонто, нож, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь