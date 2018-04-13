Создатель Новичка рассказал, почему не погибли Скрипали

Мирзаянов утверждает, что применять вещество в условиях влажности мог только идиот.

Один из создателей нервно-паралитического вещества Новичок объяснил, почему после отравления Скрипали не погибли.

Об этом Вил Мирзаянов рассказал в интервью изданию Коммерсант.

“Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала“, - сказал ученый.

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Мирзаянов отметил, что главным недостатком Новичка является высокая гидроуязвимость и он действует только в условиях отсутствия влаги.

“Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был Новичок, то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах Новичка. Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут - и вещества нет“, - подытожил он.

Напомним, 16 марта Вил Мирзаянов заявил, что нервно-паралитическое вещество Новичок является химическим оружием массового поражения.

Позднее, 20 марта, российские СМИ нашли “настоящего“ создателя газа Новичок и поговорили с неким профессором Леонидом Ринком, который заявил, что на самом деле к отравлению Скрипаля причастны британские спецслужбы.