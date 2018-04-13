Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Создатель Новичка рассказал, почему не погибли Скрипали

Комментариев: 1
Мирзаянов утверждает, что применять вещество в условиях влажности мог только идиот.
Мирзаянов отметил, что недостатком Новичка является гидроуязвимость
Мирзаянов отметил, что недостатком Новичка является гидроуязвимость
gettyimages.com

Один из создателей нервно-паралитического вещества Новичок объяснил, почему после отравления Скрипали не погибли.

Об этом Вил Мирзаянов рассказал в интервью изданию Коммерсант.

“Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала“, - сказал ученый.

Читай также: Негосударственные группы не могли отравить Скрипаля - разработчик Новичка

Мирзаянов отметил, что главным недостатком Новичка является высокая гидроуязвимость и он действует только в условиях отсутствия влаги.

“Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был Новичок, то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах Новичка. Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут - и вещества нет“, - подытожил он.

Напомним, 16 марта Вил Мирзаянов заявил, что нервно-паралитическое вещество Новичок является химическим оружием массового поражения. 

Позднее, 20 марта, российские СМИ нашли “настоящего“ создателя газа Новичок и поговорили с неким профессором Леонидом Ринком, который заявил, что на самом деле к отравлению Скрипаля причастны британские спецслужбы.

Поделись:
Теги: Британия, Новичок, Скрипали, химоружие, Мирзаянов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
I_gor2    13.04.2018, 09:54
Оценка:  -1
I_gor2
Исполнители у кацапов отребье, кого нанят могут такие и киллеры.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь