В Индии ветер повредил минареты на Тадж-Махале

Ветер скоростью 130 км/ч разрушил два четырехметровых минарета на индийском Тадж-Махале. Работы по восстановлению уже начались, жертв и пострадавших нет.

В Индии штормовой ветер стал причиной разрушения двух минаретов в Тадж-Махале twitter.com/alfonslopeztena

В Индии сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. Непогода нанесла ущерб двум четырехметровым каменным столбам, сообщает ТСН. Cмотрите фотогалерею: В Индии ветер повредил минареты на Тадж-Махале Части исторического памятника завалились прямо на землю. Главные минареты, которые окружают основной комплекс мавзолея, удар стихии выдержали. По данным СМИ, жертв и пострадавших нет, ворота уже начали восстанавливать. Ранее стало известно, что с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент