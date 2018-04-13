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В Индии ветер повредил минареты на Тадж-Махале

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Ветер скоростью 130 км/ч разрушил два четырехметровых минарета на индийском Тадж-Махале. Работы по восстановлению уже начались, жертв и пострадавших нет.
В Индии штормовой ветер стал причиной разрушения двух минаретов в Тадж-Махале
В Индии штормовой ветер стал причиной разрушения двух минаретов в Тадж-Махале
twitter.com/alfonslopeztena

В Индии сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. Непогода нанесла ущерб двум четырехметровым каменным столбам, сообщает ТСН.

Части исторического памятника завалились прямо на землю. Главные минареты, которые окружают основной комплекс мавзолея, удар стихии выдержали.

По данным СМИ, жертв и пострадавших нет, ворота уже начали восстанавливать.

Ранее стало известно, что с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки.

 

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Теги: Индия, видео, архитектура, памятник, ветер, разрушения, Тадж Махал, Тадж-Махал
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Источник: korrespondent.net

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