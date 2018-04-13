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В Пуэрто-Рико из-за упавшего дерева без света остались 870 тысяч человек

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Без электричества на несколько часов остались госпиталь, международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры в столице страны Сан-Хуане.
Инцидент произошел, когда рабочие обрезали деревья вдоль линии электропередач
Инцидент произошел, когда рабочие обрезали деревья вдоль линии электропередач
twitter.com/AEEONLINE

Около 870 тысяч потребителей остались без света после того, как на провода одной из линий электропередач в гористой местности Пуэрто-Рико упало дерево. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщил канал CNN.

По данным энергетиков, вдоль ЛЭП проводилась обрезка деревьев и сотрудник компании-подрядчика случайно "уронил" ствол на провода.

 
twitter.com/DavidBegnaud

Из-за разрыва в цепи основной ЛЭП столицы Пуэрто-Рико пришлось в экстренном порядке переводить на резервные источники питания больницы, международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры.

В Twitter энергопоставляющей компании заявили, что по состоянию на 5.00 утра по киевскому времени восстановлено электроснабжения для 784 тысяч потребителей.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико жертвами урагана стали 36 человек.

 

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Теги: дерево, авария, Пуэрто-Рико, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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