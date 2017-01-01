В США обнаружилась горилла-йог

Вслед за тренером, горилла даже становится вверх ногами.

В американском штате Флорида обнаружена горилла, которая любит заниматься йогой со своим тренером. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщил УНИАН.

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Обезьяна с удовольствием повторяет за девушкой движения из практики йогов, и даже становится вверх ногами. Видео было обнародовано работником зоопарка, где проживает горилла. В зоопарке говорят, что упражнения йоги не только укрепляют здоровье животного, но и помогают установить доверительные, дружеские отношения между приматом и людьми.



Напомним, 23 июня 2017 года мы писали о танцующей горилле, чей зажигательный танец покорил пользователей Сети.