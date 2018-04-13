Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России справили нужду на памятник участникам Великой отечественной

Комментариев: 0
Один из вандалов самостоятельно пришел в отдел полиции с адвокатом и признался в содеянном, но извиняться за свои действия отказался.
Один из вандалов справил нужду на мемориал
Один из вандалов справил нужду на мемориал
Скриншот

В российском городе Омск местный житель справил нужду на памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Омск-информ в пятницу, 13 апреля.

По информации издания, инцидент произошел 11 апреля. Трое молодых людей выпивали на скамейке, после чего один из них справил нужду на мемориал, который находится в культурно-досуговом центре в Береговом. Но на этом отдыхающие россияне не успокоились и разгромили благоустроенную территорию.

"Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Фигуранты обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались", – заяили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Один из них самостоятельно пришел в отдел полиции с адвокатом и признался в содеянном, но извиняться за свои действия отказался. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в августе житель Новосибирска пытался топором "зарубить" памятник российскому императору Николаю II.

А в Амурской области РФ школьники разбили битами памятник Владимиру Ленину. Свои действия они объяснили разногласиями с политикой, которую проводил Ленин. Инцидент произошел в День пионерии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, памятники и монументы, Советские памятники, фото, памятник, Омск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь