Один из вандалов самостоятельно пришел в отдел полиции с адвокатом и признался в содеянном, но извиняться за свои действия отказался.

Один из вандалов справил нужду на мемориал Скриншот

В российском городе Омск местный житель справил нужду на памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Омск-информ в пятницу, 13 апреля.

По информации издания, инцидент произошел 11 апреля. Трое молодых людей выпивали на скамейке, после чего один из них справил нужду на мемориал, который находится в культурно-досуговом центре в Береговом. Но на этом отдыхающие россияне не успокоились и разгромили благоустроенную территорию.

"Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Фигуранты обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались", – заяили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Один из них самостоятельно пришел в отдел полиции с адвокатом и признался в содеянном, но извиняться за свои действия отказался. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Cмотрите фотогалерею: В России справили нужду на памятник участникам Великой отечественной

Ранее в августе житель Новосибирска пытался топором "зарубить" памятник российскому императору Николаю II.

А в Амурской области РФ школьники разбили битами памятник Владимиру Ленину. Свои действия они объяснили разногласиями с политикой, которую проводил Ленин. Инцидент произошел в День пионерии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet