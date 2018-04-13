Разработчик Новичка рассказал, что спасло Скрипалей от смерти

Скрипаль и его дочь не находились дома, когда на дверную ручку нанесли вещество. За то время, когда они вернулись домой, концентрация вещества могла упасть в несколько раз.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, потому что это неустойчивое при высокой влажности соединение, а в день инцидента в Солсбери стоял туман. Так объяснил ситуацию химик Вил Мирзаянов, который утверждает, что является одним из создателей яда, пишет российский Коммерсант.

По его мнению, "только идиот" мог пытаться применить этот химикат, когда в воздухе есть микрокапельки воды.

"Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой. И за это время концентрация успела упасть... в несколько раз", - пояснил он.

По этой причине, убежден химик, Скрипали получили не смертельную дозу.

По словам Мирзаянова, агент такой степени чистоты "не в любой лаборатории можно произвести, только в высококвалифицированном центре".

Напомним, Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок. РФ категорически отрицает свою причастность к инциденту.

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