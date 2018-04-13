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В США гусь с психологической травмой затерроризировал целый городок

Комментариев: 4
Птица потеряла друга и теперь не дает спокойно жить людям из городка Де Бари во Флориде.
Обезумевший гусь терроризирует общественность
Обезумевший гусь терроризирует общественность
Скриншот из видео

В американском городке Де Бари, штат Флорида, гусь потерявший друга, сошел с ума и начал терроризировать местное население. Ролик с обезумевшей птицей опубликовал новостной портал WKMG ClickOrlando.

Местная жительница Дженнифер Джесал рассказывает, что гусь не дает спуску горожанам уже несколько недель: птица преследует людей и щипает их, также рвет сетки на окнах.

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“Он бегает за детьми по пути от автобусной остановки до дома, или просто нападает на ожидающих автобус людей“, – рассказывает Дженнифер.

Тем не менее, жительница Де Бари находит объяснение такому поведению гуся. Она рассказывает, что у гуся был друг, но потом он по неизвестным причинам умер. После этого гусь, прежде мирный, стал вести себя подобным образом.

Большинство жителей городка считают, что взбесившегося гуся нужно забрать в приют для диких животных, однако Дженнифер придерживается иного мнения. Она полагает, что гусь стал неотъемлемой частью района, и все, что ему нужно – это новый друг.

Однако один из местных жителей подтвердил, что гуся в ближайшее время заберут и переселят к другому водоему.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что в США, в штате Айдахо, с неба массово падали мертвые гуси во время сильной грозы. За странный “гусиный дождь“ выпало более 50 птиц. 

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Теги: США, животные, птицы, гусь, безумие
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Комментариев (4)
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bombus_aka_koka    13.04.2018, 12:39
Оценка:  0
bombus_aka_koka
Ну прям местный террорист.
YoZhe    13.04.2018, 12:35
Оценка:  +1
YoZhe
Жили у бабуси два веселых гуся )) В суп его бросить, и накормить бедных - вот и все решение проблемы
Шкиряк_и_Зорян    13.04.2018, 12:41
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Засудят "друзья микробов".
Шкиряк_и_Зорян    13.04.2018, 12:14
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
"У гуся был друг"??? Распавшаяся гей-пара что ли?
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