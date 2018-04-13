В США гусь с психологической травмой затерроризировал целый городок
В американском городке Де Бари, штат Флорида, гусь потерявший друга, сошел с ума и начал терроризировать местное население. Ролик с обезумевшей птицей опубликовал новостной портал WKMG ClickOrlando.
Местная жительница Дженнифер Джесал рассказывает, что гусь не дает спуску горожанам уже несколько недель: птица преследует людей и щипает их, также рвет сетки на окнах.
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“Он бегает за детьми по пути от автобусной остановки до дома, или просто нападает на ожидающих автобус людей“, – рассказывает Дженнифер.
Тем не менее, жительница Де Бари находит объяснение такому поведению гуся. Она рассказывает, что у гуся был друг, но потом он по неизвестным причинам умер. После этого гусь, прежде мирный, стал вести себя подобным образом.
Большинство жителей городка считают, что взбесившегося гуся нужно забрать в приют для диких животных, однако Дженнифер придерживается иного мнения. Она полагает, что гусь стал неотъемлемой частью района, и все, что ему нужно – это новый друг.
Однако один из местных жителей подтвердил, что гуся в ближайшее время заберут и переселят к другому водоему.
Напомним, 10 апреля сообщалось, что в США, в штате Айдахо, с неба массово падали мертвые гуси во время сильной грозы. За странный “гусиный дождь“ выпало более 50 птиц.