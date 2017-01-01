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В Сомали произошел взрыв во время футбольного матча, есть жертвы

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Бомба была заложена на трибуне под местами для особо важных гостей. Но в результате взрыва ни один представитель власти не пострадал.
Последствия взрыва в Сомали
Последствия взрыва в Сомали
YeniSafak / Facebook

В Сомали в городе Барава в ходе футбольного матча в четверг произошел взрыв. Пять человек погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы власти и полицию в пятницу, 13 апреля.

Отмечается, что футболисты не пострадали, а все жертвы и раненые – среди болельщиков. Правоохранители установили, что бомба была взорвана дистанционно. Она была заложена под местами для особо важных гостей, но ни один представитель власти не пострадал.

В полиции считают, что за взрывом стоит радикальная исламистская группировка Аш-Шабаб, которая много лет ведет борьбу за свержение правительства Сомали.

Ранее в Сомали смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал военную базу. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

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Теги: футбол, теракт, Сомали, взрыв, матч, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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