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Россия решила ответить на санкции США

Комментариев: 9
Проект закона об ответных санкциях России внесли в Госдуму лидеры четырех парламентских фракций и спикер Володин. Документ рассмотрят на ближайшем заседании.
Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
duma.gov.ru

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ подготовили спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций – Единой России, КПРФ, ЛДПР и Справедливой России, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 апреля.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Володин заявил, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, законопроект разработан "как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия США, а также на введение антироссийских санкций".

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против России. В перечень попали 24 топ-чиновника и крупных бизнесменов, а также 14 компаний.

Уже 9 апреля рынок акций России рухнул на фоне санкций США. Произошло резкое снижение курса рубля. Потери российских олигархов достигли $16 млрд. Больше всех потерял бизнесмен Олег Дерипаска – $2 млрд.

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Теги: Россия, Госдума РФ, закон, законопроект, санкции, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Peyot    13.04.2018, 12:47
Оценка:  -1
Peyot
я четвертый год слышу что рф хочет ввести ответные санкции... но вот кроме высылки дипломатов(которые руским помогали получать загранки по сутм западло своим граждамнам сделали) я чето не припомню ничего больше)))) А ну да гуся давили трактором еще)))
pubg    13.04.2018, 12:40
Оценка:  +3
pubg
Экспорт балалаек и шапок ушанок в пиндосию прикроют ? Будут курить скрепный Беломор и пить каноничный квас ?
i-Kovalsky    13.04.2018, 12:39
Оценка:  +3
i-Kovalsky
Вот думаю, что они могут сделать. Могут запретить ряд американских компаний в России, типа "Кока-колы". Условный российский лимонад "Бурятино" получит от этого выгоду, но многие сотрудники американских компаний в России (россиян) тупо потеряют работу. Хз, чья экономика от этого пострадает больше.
Шкиряк_и_Зорян    13.04.2018, 12:13
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Так какие меры то? Конкретику в студию!!! )))
Woodbrother    13.04.2018, 12:19
Оценка:  +9
Woodbrother
Ну вы сами подумайте, какие санкции может ввести банановая страна с 0,5% от мировой экономики. Ну разве что будут давить бульдозером не только помидоры и гусей, но еще и шмотки вместе с ноутбуками и планшетами.
Шкиряк_и_Зорян    13.04.2018, 12:40
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Вот и я о том же! Что они могут противопоставить США? Запретить изучение английского языка разве что!
Мухоморище    13.04.2018, 12:00
Оценка:  +11
Мухоморище
Можете только громко пукнуть.
Woodbrother    13.04.2018, 11:50
Оценка:  +13
Woodbrother
Арестуют счета американцев в сбербанке россии и выгонят всех ихних студентов с саратовского типа университета )))))
AloneInNight    13.04.2018, 11:42
Оценка:  +18
AloneInNight
Россия перестанет кредитовать америкосов? )))
Или запретят Айфоны?
Woodbrother    13.04.2018, 11:50
Оценка:  +11
Woodbrother
Айфон запрещать нельзя - димон обидится.
Peyot    13.04.2018, 12:48
Оценка:  0
Peyot
ты че айфон у них по святости на третьем месте после лилипутина и гундяева!
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