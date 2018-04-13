Настю Рыбку отправили в тюрьму - СМИ

Анастасии Вашукевич предъявлены обвинения по статьям об организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления, организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц.

Провинциальный суд города Паттайя в пятницу, 13 апреля, предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на секретаря суда.

Второе дело в отношении задержанных было заведено в Паттайе о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в зале суда, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.

По словам секретаря суда, вечером 13 апреля русских туристов перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Обвинения предъявлены по статьям об организации преступного сообщества, сговоре в составе более пяти человек для совершения преступления, организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

В соответствии с таиландским законодательством, мера пресечения для подследственных будет продлеваться судом каждые 12 дней.

Ранее Настю Рыбку обвинили в изнасиловании.

Напомним, в конце февраля Настю Рыбку задержали в Таиланде вместе с еще девятью россиянами. Все они незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Вскоре стало известно, что Таиланд депортирует и внесет россиян в черные списки.

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