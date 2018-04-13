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Кадыров предложил продлить срок полномочий Путина на референдуме

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Глава Чечни заявил, что сейчас у президента России нет альтернатив и стоит подумать о продлении полномочий Владимира Путина больше, чем на два срока.
Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентского срока Путина
Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентского срока Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. Такое заявление в пятницу, 13 апреля, он сделал в интервью Интерфаксу.

По словам Кадырова, сейчас у президента РФ нет альтернатив. Поэтому стоит подумать о продлении полномочий Путина больше, чем на два срока.

"Я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может, а мы нет?" - спросил он.

Кадыров добавил, что спрашивать у самого Путина, хочет ли он оставаться у власти, необязательно.

"Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это", - сказал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы оставить пост главы Чечни, так как для этого "пришло время".

 

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Теги: Россия, Путин, президент, референдум, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rodrigos    13.04.2018, 12:38
Оценка:  0
Rodrigos
А ещё совсем недавно нерабы-мышыбратья топили за запрет ВКонтакте
Колишній-східняк    13.04.2018, 12:31
Оценка:  0
Колишній-східняк
Володьку на царство!
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