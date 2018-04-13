В РФ в ответ на санкции хотят выпускать пиратские товары

Госдума рассмотрит законопроект, который разрешит россиянам выпускать продукцию без разрешения правообладателей в США. Так в стране намерены ответить на американские санкции.

Россия планирует разрешить себе производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Такая норма содержится во внесенном в Госдуму законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции, сообщает в пятницу, 13 апреля, российское агентство Интерфакс.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил журналистам, что речь идет о том, что эта норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал Емельянов.

Ранее в пятницу стало известно, что главы всех четырех фракций Госдумы, а также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли законопроект об ответных мерах на объявленные 6 апреля антироссийские санкции со стороны США.

Документ предусматривает, в частности, ограничения на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения (сельхозпродукции, сырья и продовольствия, лекарств, IT-технологий), а также прекращение или приостановку сотрудничество с США и поддерживающими их странами в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли.

Как сообщалось, проект закона об ответных санкциях России внесли в Госдуму лидеры четырех парламентских фракций и спикер Володин. Документ рассмотрят на ближайшем заседании.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против России. В перечень попали 24 топ-чиновника и крупных бизнесменов, а также 14 компаний.

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