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В РФ в ответ на санкции хотят выпускать пиратские товары

Комментариев: 13
Госдума рассмотрит законопроект, который разрешит россиянам выпускать продукцию без разрешения правообладателей в США. Так в стране намерены ответить на американские санкции.
Госдума РФ
Госдума РФ
ТВЦ

Россия планирует разрешить себе производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Такая норма содержится во внесенном в Госдуму законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции, сообщает в пятницу, 13 апреля, российское агентство Интерфакс.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил журналистам, что речь идет о том, что эта норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал Емельянов.

Ранее в пятницу стало известно, что главы всех четырех фракций Госдумы, а также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли законопроект об ответных мерах на объявленные 6 апреля антироссийские санкции со стороны США.

Документ предусматривает, в частности, ограничения на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения (сельхозпродукции, сырья и продовольствия, лекарств, IT-технологий), а также прекращение или приостановку сотрудничество с США и поддерживающими их странами в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли.

Как сообщалось, проект закона об ответных санкциях России внесли в Госдуму лидеры четырех парламентских фракций и спикер Володин. Документ рассмотрят на ближайшем заседании.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против России. В перечень попали 24 топ-чиновника и крупных бизнесменов, а также 14 компаний.

 

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Теги: Россия, Россия-США, законопроект, санкции, пиратство, авторские права, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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DrSHOCK    13.04.2018, 14:05
Оценка:  +2
DrSHOCK
Ключевое слово "англо-саксоны". Я конечно не англо-саксон, но я теперь более понимаю, почему меня так бесят эти азиатские мракобесы.
CпасительМаккейн    13.04.2018, 14:02
Оценка:  -5
CпасительМаккейн
Нередко подделки спортивной одежды(но не обуви)не уступают по качеству дорогущему оригиналу.Обувь подделать гораздо сложнее.Там технологии иные.
AloneInNight    13.04.2018, 14:04
Оценка:  +4
AloneInNight
Да ты любое говно поддержишь, если оно от России.
CпасительМаккейн    13.04.2018, 14:07
Оценка:  -1
CпасительМаккейн
Кто вам такое сказал,милейший?Мне лично и Россия и Путин безразличны.Не они правят Украиной.А я в Украине живу и просто презираю шоколадную власть и её посипак.
AloneInNight    13.04.2018, 14:10
Оценка:  0
AloneInNight
Если руссобот скопипастит это еще с десятка своих никнеймов рабочих, то нам сразу верить в твою убогую киселевщину? )))
CпасительМаккейн    13.04.2018, 14:02
Оценка:  -5
CпасительМаккейн
Нередко подделки спортивной одежды(но не обуви)не уступают по качеству дорогущему оригиналу.Обувь подделать гораздо сложнее.Там технологии иные.
Get__X    13.04.2018, 14:02
Оценка:  +3
Get__X
Китай №2
AloneInNight    13.04.2018, 14:03
Оценка:  +3
AloneInNight
В Китае за такое гоняют сейчас очень жестко.
Само государство борется с этим.
DrSHOCK    13.04.2018, 14:07
Оценка:  +1
DrSHOCK
Ну да, когда уже все украдено, можно и создать дымовую завесу. Хотя Китай по сравнению с этой тройкой Россия, Иран, Турция... выглядит более преемлемым, даже не взерая на коммунистов. Это просто псдц.
Krom14    13.04.2018, 14:00
Оценка:  +4
Krom14
Страна - позорище!!!
Nikonori    13.04.2018, 13:56
Оценка:  +5
Nikonori
Теперь на убогой паленке Adibos россияне смогут смело писать правильное название и продавать это говно счастливым россиянам? )))))))
Покупая Nike или вискарь Jack Daniels в России можно быть уверенным, что это не жалкие америкосы делали, а партиоты России в соседнем подвале? )))))))))))
Artur-Z    13.04.2018, 14:04
Оценка:  +3
Artur-Z
I-Phon'ы делать начнут )))
CпасительМаккейн    13.04.2018, 14:05
Оценка:  -3
CпасительМаккейн
И сколько лет вы уже носите"произведение швейного искусства"под маркой Adibos?
Nikonori    13.04.2018, 14:06
Оценка:  +1
Nikonori
Я такое "Г" и в 90-е никогда не покупал.
Это теперь вам в России такое нужно брать и расхваливать )))
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