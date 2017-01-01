США дадут Украине $200 млн на укрепление обороны

Дополнительные 200 миллионов долларов будут вложены в укрепление систем обороны Украины, заявил замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем в Киеве.

США выделят Украине дополнительно 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем во время 11-го Международного форума по безопасности в Киеве в пятницу, 13 апреля.

"Мы должны защитить свои страны. Соединенные Штаты делают свое дело через инвестиции в меры сдерживания. Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны. Мы также придерживаемся своих обязательств по выделению минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло разворачивать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", - сказал Карем.

По его словам, партнеры США также заинтересованы защититься от угроз со стороны России.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Штаты обязаны помочь Украине защитить свой суверенитет.

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