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В России взошло ромбовидное солнце

Комментариев: 3
В небе над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба. Ученые называют такие редкие атмосферные явления "сложными гало".
Над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба
Над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба
Вконтакте

В небе над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба. Соответствующие снимки жители города опубликовали в социальной сети Вконтакте, пишут Вести в пятницу, 13 апреля.

По словам специалистов, ученые называют такие явления "сложными гало".

К слову, в науке есть огромное количество видов гало, который вызывается обычно кристаллами льда в перистых облаках, где высота достигает 5-10 километров в верхнем слое тропосферы. Внешний вид явления зависит от их расположения.

 

 

Напомним, в феврале жители некоторых районов российского Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого явления - гало.

 

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Теги: Россия, Солнце, фото, небо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ara2o    13.04.2018, 15:45
Оценка:  -1
ara2o
Карточный долг нарисовался,отдавать его для рашки святое!
ara2o    13.04.2018, 15:41
Оценка:  -1
ara2o
Пить меньше нада
Кайдаш    13.04.2018, 15:28
Оценка:  +1
Кайдаш
Добухались?
anONE    13.04.2018, 15:24
Оценка:  0
anONE
Это конец. Это знак, что путину конец. Конец.
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