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Павел Дуров рассказал, что будет с Telegram дальше

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Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.
Суд заблокировал Telegram на территории РФ
Суд заблокировал Telegram на территории РФ
xakep.ru

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать в России мессенджер Telegram. Заседание продлилось всего 18 минут. Об этом сообщает Lenta.ru.

Причиной для такого решения стал отказ создателей Telegram передать ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Судья Юлия Смолина сообщила, что доступ к Telegram будет ограничен, пока  основатель мессенджера Павел Дуров не передаст ФСБ алгоритм расшифровки.

Напомним, Павел Дуров распорядился, чтобы представители Telegram не присутствовали на заседании суда, чтобы не легитимизировать откровенный фарс своим присуствием, как сообщил адвокат, представляющий интересы Telegram, Павел Чиков.

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Позже представители Telegram обратились в суд с просьбой отложить заседание, однако ходатайство было отклонено. Судья Юлия Смолина сочла его злоупотреблением правом, поскольку у представителей Telegram было достаточно времени для ознакомления с иском. Дуров разместил в своей социальной сети обращение к пользователям на тему блокировки Telegram и рассказал, как вести себя в сложившейся ситуации.

 

Комментарий к блокировке Telegram от Павла Дурова
Комментарий к блокировке Telegram от Павла Дурова
Скриншот

 

В Telegram полагают, что требование предоставить силовикам ключи шифрования – незаконно, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных разговоров и иных сообщений. Также напомним, что Павел Дуров ответил отказом на требование ФСБ передать данные для дешифровки, сказав, что Telegram будет бороться за личное пространство своих пользователей.

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Теги: Россия, Telegram, блокировка, Павел Дуров
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