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В российском МГИМО студенты выбросили одногруппницу из окна

Комментариев: 4
В содеянном полиция подозревает ее молодого человека.
Пострадавшая поссорилась с парнем
Пострадавшая поссорилась с парнем
t.me/breakingmash

В российском МГИМО с четвертого этажа выпала студентка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

Свидетели происшествия говорят, что это не было попыткой самоубийства. Очевидны утверждают, что девушку выбросили из окна одногруппники.

Студентку выбросили из окна
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Подробности происшествия пока неизвестны. Отмечается, что основная версия полиции – любовная драма: студентку из окна выкинул ее парень и по совместительству одногруппник после серьезной ссоры.

В сети распространяется фотография молодого человека, который якобы виновен в этом происшествии, однако никаких доказательств виновности этого парня у следствия нет. 

Фото этого молодого человека распространяют как подозреваемого в преступлении
Фото этого молодого человека распространяют как подозреваемого в преступлении
t.me/breakingmash

Напомним, в Звенигородке чиновник покончил с собой, набросив петлю себе на шею и выпрыгнув из окна. 

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Теги: Россия, МГИМО, студентка, окно, покушение
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Комментариев (4)
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Лаптев    13.04.2018, 17:01
Оценка:  +2
Лаптев
Это та романтично. собраться толпой, и вышвырнть девушку какого то нищеброда из окна. Не по ВУЗу ученица оказалась .
тт*    13.04.2018, 16:59
Оценка:  +2
тт*
рухнула с рубльом
ALEX2103    13.04.2018, 16:57
Оценка:  +8
ALEX2103
Настоящий российский дипломат.
Глод    13.04.2018, 16:57
Оценка:  -3
Глод
И правильно сделали.
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