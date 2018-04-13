В российском МГИМО студенты выбросили одногруппницу из окна
В российском МГИМО с четвертого этажа выпала студентка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Свидетели происшествия говорят, что это не было попыткой самоубийства. Очевидны утверждают, что девушку выбросили из окна одногруппники.
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Подробности происшествия пока неизвестны. Отмечается, что основная версия полиции – любовная драма: студентку из окна выкинул ее парень и по совместительству одногруппник после серьезной ссоры.
В сети распространяется фотография молодого человека, который якобы виновен в этом происшествии, однако никаких доказательств виновности этого парня у следствия нет.
Напомним, в Звенигородке чиновник покончил с собой, набросив петлю себе на шею и выпрыгнув из окна.