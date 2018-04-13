В российском МГИМО студенты выбросили одногруппницу из окна

В содеянном полиция подозревает ее молодого человека.

В российском МГИМО с четвертого этажа выпала студентка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Свидетели происшествия говорят, что это не было попыткой самоубийства. Очевидны утверждают, что девушку выбросили из окна одногруппники.

Студентку выбросили из окна 0:00 / 00:06

Читай также: В Мариуполе школьница покончила с собой на детской площадке

Подробности происшествия пока неизвестны. Отмечается, что основная версия полиции – любовная драма: студентку из окна выкинул ее парень и по совместительству одногруппник после серьезной ссоры.

В сети распространяется фотография молодого человека, который якобы виновен в этом происшествии, однако никаких доказательств виновности этого парня у следствия нет.

Фото этого молодого человека распространяют как подозреваемого в преступлении t.me/breakingmash

Напомним, в Звенигородке чиновник покончил с собой, набросив петлю себе на шею и выпрыгнув из окна.