Военные РФ "потеряли" танк Т-72 на дороге в Хабаровском крае

Происшествие случилось на трассе Хабаровск — Владивосток, возле города Бикин.

Никто из военных при аварии не пострадал скриншот с видео

В Хабаровском крае РФ на трассе Хабаровск — Владивосток российские военнослужащие умудрились перевернуть танк Т-72 во время транспортировки тяжелой военной техники - съехавший в кювет КамАЗ “уронил“ танк, который слетел с прицепа.

Очевидцы сняли последствия необычного ДТП. Соответствующее видео обнародовали в сети.

“На войну торопились, танк потеряли!“ — с усмешкой отметил один из очевидцев.

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Инцидент произошел утром 13 апреля близ самого южного города Хабаровского края — Бикина, где дислоцируется воинская часть 5-й армии ВС РФ. Военнослужащие перевозили несколько танков.

Как видно на видеозаписи, при перевозке водитель одного из тралов не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате танк Т-72 упал на проезжую часть, и съехав в кювет, перевернулся на башню.

В пресс-службе Восточного военного округа изданию Vl.ru сообщили, что никто из военнослужащих в результате ДТП не пострадал. Танк подняли и доставили на базу в целости и сохранности, а вот грузовик получил повреждения.

Военнослужащие потеряли танк Т-72 на дороге в Хабаровско... 0:00 / 00:36

Напомним, 11 января был опубликован видеоролик, где российский солдат пытался разогреть консервы и сжег БТР.