В Британии заявили, что за Скрипалями шпионили не менее пяти лет

Советник Терезы Мэй Марк Седвилл отметил, что русские киберэксперты мониторили состояние электронных счетов Юлии Скрипаль еще в 2013 году.

В Британии заявляют, что российские спецслужбы уже давно следили за семьей Скрипалей depositphotos.com

Российская разведка следила за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией как минимум пять лет перед тем, как их отравить. Об этом заявил Марк Седвилл - советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросам национальной безопасности, сообщает ТСН.

В письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, он заявил, что киберэксперты ГРУ отслеживали электронные счета Юлии Скрипаль еще в 2013 году.

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В письме говорится, что британские специалисты обнаружили наибольшую концентрацию нервно-паралитического вещества типа Новичок на ручке двери в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Как рассказал Седвилл, в 2000-х Россия изучала возможности доставки нервно-паралитических веществ, в том числе с помощью их нанесения на дверные ручки. Для обращения с химоружием готовились специальные подразделения. В рамках этой программы также было произведено небольшое количество Новичка. “Только у России есть технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери“, - заявил Седвилл.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 5 марта, и попали в госпиталь в Солсбери. Издание The Telegraph писало, что Скрипаль обращался в полицию, заявляя, что опасается за свою жизнь. Жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко заявила, что ситуация со Скрипалем очень похожа на то, что случилось в 2006 году с ее мужем, который погиб в результате отравления полонием.

Подобную параллель провела и жена экс-президента Украины Виктора Ющенко. Екатерина Ющенко сказала, что не сомневается в причастности РФ к отравлению Скрипаля.

Также напомним, что Юлия Скрипаль выписалась из госпиталя в Солсбери. Ее отец, Сергей Скрипаль, все еще в больнице, однако уже вышел из критического состояния и может говорить.