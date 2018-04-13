Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия выслала грузинского дипломата

Комментариев: 0
Дипломату надлежит в течение недели покинуть Российскую Федерацию. Такое решение было принято в ответ на аналогичные санкции Грузии .
МИД РФ высылает грузинского дипломата
МИД РФ высылает грузинского дипломата
Reuters (архивное фото)

В России объявила персоной нон грата сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такой жест был сделан в ответ на аналогичное решение Грузии.

"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому "делу Скрипалей" российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве", - говорится в сообщении МИД.

Дипломату надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней. Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

Как известно, Грузия разорвала дипотношения с РФ в 2008 году. С тех пор при посольстве Швейцарии в Тбилиси функционирует секция интересов России в Грузии, а при посольстве Швейцарии в Москве - секция интересов Грузии в России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Грузия, Швейцария, дипломат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь