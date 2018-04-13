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В США бизнесмен добился референдума о разделе Калифорнии

Комментариев: 4
Раздел Калифорнии на три более мелких штата, как ожидается, поможет решить ряд проблем, в частности - рост числа бездомных и падение уровня образования.
Калифорнию хотят разбить на три части
Калифорнию хотят разбить на три части
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В США миллиардер Тим Дрейпер инициирует референдум о разделении Штата Калифорния на три мелких штата. Его сторонники уже собрали необходимое количество голосов под петицией - 600 тысяч человек при 366 тысяч необходимых, сообщает Foxnews.

Калифорнию х-отят разделить на северную, центральную и южную. Предполагается, что референдум может пройти в ноябре параллельно с промежуточными выборами в конгресс США.

По мнению Дрейпера, централизация власти в самом крупном американском штате привела к возникновению таких хронических проблем, как неуклонный рост числа бездомных и падение качества среднего образования.

"Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить всё, что они хотят", - заявляет миллиардер.

Проект о разделе Калифорнии ранее уже был представлен бизнесменом. Он безуспешно выступал с аналогичным предложением в 2014 и 2016 годах.

Ранее Кадыров предложил продлить срок полномочий Путина на референдуме.

Как сообщалось, в Болгарии сепаратисты требуют отделения трех регионов.

 

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Теги: США, Калифорния, референдум, децентрализация, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Gleam    13.04.2018, 18:15
Оценка:  -1
Gleam
Очень жаль, что подобный референдум нельзя провести в РФ, в силу все более сильного уклона в авторитаризм, хотя федеративное устройство предполагает такие демократические механизмы. Однако, никакие законы сейчас в РФ не работают, Путин явно ухудшает положение милитаристскими авантюрами.
Gleam    13.04.2018, 18:21
Оценка:  0
Gleam
Любой человек, который способен проанализировать ситуацию РФ, на длительном промежутке времени, может заметить, что такое решение было бы невероятно продуктивным с большими возможностями. Современный формат РФ не отвечает ни возможностям, ни стандартам.
Gleam    13.04.2018, 18:22
Оценка:  0
Gleam
Более того. Есть болезненные места, которые можно решить только таким путем. РФ нужен референдум о статусе республик и как можно скорее.
Вадим333    13.04.2018, 17:34
Оценка:  0
Вадим333
Войска будут вводить?
Gleam    13.04.2018, 18:11
Оценка:  -1
Gleam
Конечно же нет. США это образцовая демократия в отличие от путинской России.
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