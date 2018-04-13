В России пять сотрудников ресторана погибли в канализации

Один из сотрудников занимался ремонтом и случайно упал в колодец. Остальные работники ресторана погибли, когда спустились в колодец, пытаясь его спасти.

В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в канализационном колодце в пятницу, 13 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной смерти стало отравления газом.

Сотрудник ресторана производил работы на территории объекта и случайно упал в колодец, который является частью канализационной системы. Другие сотрудники комплекса попытались ему помочь и спустились в колодец.

На месте происшествия продолжает работу следственная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначаются судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей. По факту смерти правоохранители открыли дело.

Ранее во время взрыва канализации в Москве погибли пять человек.

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