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Генсек ООН заявил о начале холодной войны

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Антониу Гутерреш считает, что холодная война вернулась, однако, на этот раз мир в худшем положении чем при предыдущей холодной войне.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Холодная война вернулась, но старые механизмы сдерживания на нее больше не действуют. Об этом в пятницу, 13 апреля, во время заседания СБ ООН заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что в настоящий момент мир вновь переживает период холодной войны.

"Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась", - сказал он.

Однако, на этот раз мир не может рассчитывать на старые механизмы сдерживания.

"Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии", - уточнил генсек.

При этом Гутерриш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке.

"Ситуация на Ближнем Востоке - в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", - сказал он.

Напомним, в Госдепе заявили, что эра мягкой политики в отношении РФ прошла.

Ранее Россия пообещала США жесткий ответ на военные действия против Асада.

 

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Теги: Россия-США, ООН, холодная война, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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