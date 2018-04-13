В Италии археологи нашли останки древнего "киборга"

Итальянские ученые получили представление о том, как выглядело протезирование в VI веке.

Во время раскопок, проведенных университетом Сапиенца в Риме были обнаружены останки человека с железным протезом – одну из его рук при жизни заменял длинный нож. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.

Согласно информации исследователей, захоронение принадлежит к VI веку нашей эры. Останки найдены в Лангобардском некрополе на севере Италии. Останки принадлежат мужчине лет 40-50 с ампутированной кистью и частью предплечья на правой руке. Ученые заявляют, что руку мужчина потерял вследствие тяжелой травмы – неудачного падения или серьезного перелома.

Так выглядит находка археологов Science Alert

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На локтевой и лучевой костях обнаружились признаки того, что мужчине на самом деле было крайне неудобно носить протез. При исследовании скелета оказалось, что у мужчины были костная мозоль и шпора. Кроме того, его челюсть сильно изношена – вероятно, из-за того, что ремни, удерживающие заменитель руки, приходилось затягивать зубами. Также рядом были обнаружены остатки кожаных ремней, вероятно, служивших материалом для крепления. На скелете лежало лезвие, которые ученые сочли деталью протеза.



Киборгом называется любое живое существо с механическими или электронными компонентами, рассказывает издание. Одно из направлений киборгизации — протезирование, заменяющее человеку части тела или целые органы. Протезами могут быть бионические руки, глазные импланты или искусственное сердце.

Напомним, 31 марта сообщалось, что в Китае нашли более 500 древних артефактов за одни раскопки.