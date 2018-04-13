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В Сирии химоружие использовалось не менее 50 раз - посол США

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Россия применила шесть раз вето, чтобы помешать осудить режим Башара Асада за использование химического оружия в Сирии, сообщила посол США в ООН.
Никки Хейли заявила, что химоружие в Сирии использовалось не менее 50 раз
Никки Хейли заявила, что химоружие в Сирии использовалось не менее 50 раз
Тwitter.com/UnitedNationsRU

Режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии не менее 50 раз в течение семилетнего конфликта. Такое заявление в пятницу, 13 апреля, сделала посол США в ООН Никки Хейли, пишет U.S.News.

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту принципа, по которому мы все согласны", - сказала Хейли.

Посол добавила, что Россия применила шесть раз вето, чтобы помешать осудить режим Асада за использование химического оружия в Сирии.

 

 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.

 

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Теги: Россия-США, ООН, Сирия, посол, Башар Аль-Асад, химическое оружие, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
апроро    13.04.2018, 20:59
Оценка:  0
апроро
Асад не использовал химоружие НИ РАЗУ.
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