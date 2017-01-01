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В Швеции прокомментировали выводы ОЗХО по "делу Скрипаля"

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Выводы Организации по запрещению химического оружия относительно отравления в Солсбери выглядят хорошо обоснованными. Также сохранена целостность цепочки доказательств.
В Швеции прокомментировали отчет ОЗХО
В Швеции прокомментировали отчет ОЗХО

Стокгольм считает сделанные экспертами ОЗХО выводы обоснованными. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.

Отмечается, что Швеция является членом ОЗХО и на этом основании ознакомилась с результатами расследования по "делу Скрипаля".

"Швеция как член ОЗХО ознакомилась с докладом. Выводы представляются хорошо обоснованными с учетом прозрачности, прослеживаемости и целостности цепочки доказательств", - сообщил представитель МИД.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери. Российский экс-разведчик, его дочь и английский полицейский были отравлены веществом Новичок, как ранее сообщала Великобритания, говорится в докладе.

После отчета ОЗХО Великобритания объявила о созыве Совбеза ООН.

 

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Теги: Швеция, отравление, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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