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Декларация Путина: доход главы РФ за год вырос вдвое

Комментариев: 2
В собственности у российского президента, как и ранее, находятся квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м), следует из его декларации.
Стал известен официальный доход Владимира Путина
Стал известен официальный доход Владимира Путина
Getty Images

Президент России Владимир Путин за 2017 год заработал около 18,7 млн российских рублей (около 285 тыс. долларов США). Такие сведения содержатся в его декларации, размещенной в пятницу, 13 апреля, на сайте Кремля.

Отмечено, что по сравнению с предыдущим годом доход главы РФ вырос более чем вдвое - в 2016 году доход Путина составил 8,8 млн руб. (134 тыс. долл.).

Согласно декларации, в собственности у российского президента, как и ранее, находятся квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Все объекты находятся на территории РФ.

К тому же, как показывает документ, в собственности у Путина находятся два автомобиля ГАЗ М21, Нива и прицеп Скиф.

В то же время из декларации Путина исчезло имевшееся годом ранее упоминание о земельном участке площадью 1,5 тыс. кв. м.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина.

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Теги: Россия, Путин, президент, доходы, Владимир Путин, декларация, декларация о доходах
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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foster12    13.04.2018, 21:27
Оценка:  +1
foster12
Нищеброд.....
Колишній-східняк    13.04.2018, 21:16
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А в октябре его немножечко того,
И всю правду мы узнали про него...
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