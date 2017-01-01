Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ОБСЕ призвала Москву отказаться от блокировки Telegram

Комментариев: 0
В организации призвали российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и способствовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды в стране.
В ОБСЕ обеспокоены блокировкой Telegram в РФ
В ОБСЕ обеспокоены блокировкой Telegram в РФ
osce.org

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти отказаться от блокировки Telegram. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба организации.

"В последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации. Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и способствовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды", - приводятся в сообщении слова Дезира.

Он отметил, что обеспокоен решением суда заблокировать этот мессенджер.

Кроме того, представитель ОБСЕ по свободе СМИ обратился к депутатам Госдумы РФ, которые 12 апреля в первом чтении приняли законопроект о штрафе в 50 млн руб. для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию.

"Я призываю депутатов Государственной думы не поддерживать предлагаемые изменения, поскольку они ограничат свободу слова, свободу СМИ и не соответствуют международно-признанным требованиям", - подчеркнул Дезир.

Напомним, решение об ограничении на территории России доступа к сервису Telegram Таганский районный суд Москвы принял 13 апреля. Позже Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов доменные имена web.telegram.org и t.me. В реестр также могут быть внесены telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Свобода слова, блокирование, ОБСЕ, блокировка, Мессенджер, блокировка сайтов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь