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Эсминец США с ракетами Томагавк вошел в Средиземное море

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Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности шестого флота США. Его размещение направлено на обеспечение интересов США на море и увеличение стабильности в регионе, заявили в ВМС страны.
Эсминец USS Winston S. Churchill
Эсминец USS Winston S. Churchill
U.S. Navy / Wikipedia

Американский эсминец USS Winston S. Churchill присоединился к средиземноморской группировке кораблей ВМС США. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба командования шестого флота США.

Отмечено, что на борту корабля находится несколько десятков крылатых ракет Томагавк.

"Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США 10 апреля. Его размещение направлено на обеспечение интересов США на море, увеличение стабильности в регионе и поддержку морского присутствия в зоне действия 6-го флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шестой флот ВМС США дислоцируется в Средиземном море. В зону его ответственности также входит сирийское побережье.

Ранее сообщалось об отбытии эсминца и американской ударной группы с военно-морской базы Норфолк на Атлантическом побережье США.

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Теги: Россия-США, США, Сирия, корабль, флот, ВМС, Средиземное море, эсминец, армия США
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Источник: korrespondent.net

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