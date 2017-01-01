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Немецкие депутаты-правопопулисты посетят Крым

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Поездка и участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится 19-21 апреля, будет частной. Точный состав и количество политиков, которые посетят Крым, пока неизвестно.
Аннексированный Крым посетят немецкие депутаты
Аннексированный Крым посетят немецкие депутаты
gettyimages.co.uk

Группа депутатов Бундестага из представителей немецкой правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) поедет в аннексированный Россией Крым для участия в экономическом форуме. Это подтвердил депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмаер.

По словам политика, поездка и участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится 19-21 апреля, будет "частной". Какие еще политики войдут в группу, которая посетит Крым, пока неизвестно.

"Как члену комитета по экономическому сотрудничеству и развитию для меня чрезвычайно важна экономическая кооперация как центральная составляющая германо-российских отношений. Торговля объединяет людей и помогает преодолевать конфликты", - пояснил Фронмаер свою позицию.

Приглашение принять участие в форуме получил также представитель Левой партии, депутат Бундестага Александр Ной, но он в Крым не поедет. Представитель фракции Левых в немецком парламенте также заявила, что ни один их депутат не поедет в Ялту.

Отмечено, что ранее организаторы форума распространили пресс-релиз, в котором прогнозировалось участие в мероприятии большой делегации из Германии и Австрии в составе "более 50 политиков, представителей экономики, гражданского общества и экспертов".

Ранее сообщалось, что в период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма.

Источник: Украинская служба DW

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Теги: Крым, депутаты, Германия, визит, Бундестаг, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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