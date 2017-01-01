Немецкие депутаты-правопопулисты посетят Крым

Поездка и участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится 19-21 апреля, будет частной. Точный состав и количество политиков, которые посетят Крым, пока неизвестно.

Группа депутатов Бундестага из представителей немецкой правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) поедет в аннексированный Россией Крым для участия в экономическом форуме. Это подтвердил депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмаер.

По словам политика, поездка и участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится 19-21 апреля, будет "частной". Какие еще политики войдут в группу, которая посетит Крым, пока неизвестно.

"Как члену комитета по экономическому сотрудничеству и развитию для меня чрезвычайно важна экономическая кооперация как центральная составляющая германо-российских отношений. Торговля объединяет людей и помогает преодолевать конфликты", - пояснил Фронмаер свою позицию.

Приглашение принять участие в форуме получил также представитель Левой партии, депутат Бундестага Александр Ной, но он в Крым не поедет. Представитель фракции Левых в немецком парламенте также заявила, что ни один их депутат не поедет в Ялту.

Отмечено, что ранее организаторы форума распространили пресс-релиз, в котором прогнозировалось участие в мероприятии большой делегации из Германии и Австрии в составе "более 50 политиков, представителей экономики, гражданского общества и экспертов".

Ранее сообщалось, что в период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма.

Источник: Украинская служба DW

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