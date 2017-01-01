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В Госдуме РФ задумались о запрете VPN-сервисов

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Госдума России рассмотрит возможность на законодательном уровне запрета на использование VPN-сервисов после блокировки мессенджера Telegram.
Государственная дума России
Государственная дума России


Депутаты Государственной думы РФ проанализируют необходимость введения на законодательном уровне запрета на использование VPN-сервисов после блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, передает РИА Новости.

"Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", – сказал он.

Крупенников также отметил, что Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Угроза запрета Telegram: в РФ начался бум VPN и прокси-серверов

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram – домены t.me и web.telegram.org - в реестр запрещенных сайтов. 

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Теги: Россия, Госдума РФ, Мессенджер, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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