Переговоры с РФ по Сирии ведутся на низком уровне – США

В настоящий момент Соединенные Штаты Америки не ведут переговоры с Россией по Сирии на высоком уровне. Они осуществляются на более низком уровне.



США в настоящий момент не ведут переговоры с Россией по Сирии на высоком уровне. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, передает Интерфакс.

"Я не знаю, были ли у нас обсуждения с Россией на высоком уровне. Возможно, они осуществляются на более низком уровне", – сказала она.

Представитель Госдепа заявила, что, главная цель США в Сирии – это вернуть все конфликтующие стороны к переговорам в рамках женевского процесса.

"Я не буду говорить вместо президента. Он объявит, какие меры мы предпримем или не предпримем в отношении Сирии. Я полагаю, что вполне ясно, что мы вовлечены (в урегулирование конфликта – ред.) в Сирии. И важнее всего для нас постараться все конфликтующие стороны вернуть за стол переговоров в рамках женевского процесса", – сказала Нойерт.

По ее словам, США обеспокоены будущим Сирии не меньше, чем другие страны, участвующие в урегулировании конфликта.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в сирийском городе Дума 43 человека погибли и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.



Война сверхдержав. Чем РФ и США столкнутся в Сирии

В МИД РФ заявили, что российские специалисты не обнаружили в Думе следов применения химоружия. В то же время в США и ЕС считают, что в городе имело место применение химического оружия. Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

В свою очередь в России пообещали США жесткий ответ на военные действия против президента Сирии Башара Асада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet