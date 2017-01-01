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РФ не намерена выводить военных из Приднестровья

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Москва не допустит деградации статуса Приднестровья, где проживают ее соотечественники и сограждане, подчеркнул российский вице-премьер.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин

Россия не пойдет на сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", - написал Рогозин.

Он отметил, что РФ находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.

"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишинёвом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", - почеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Молдова настаивает на выводе российских войск с ее территории.

Молдова просит Украину о коридоре для вывода военных РФ с Приднестровья

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Теги: Приднестровье, Миротворцы, Молдова, конфликт в Приднестровье, российские войска, российские военные
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Источник: korrespondent.net

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