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Трамп хочет масштабного удара по Сирии - СМИ

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Американский лидер настаивает на такой атаке, которая наказала бы не только сирийский режим, но и его покровителей - Россию и Иран.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп настаивает на более радикальном ответе на химатаку в Сирии, при котором бы пришлось "заплатить" России и Ирану, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в Белом доме.

"В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Метисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила заплатить двух его иностранных покровителей - Россию и Иран", - сообщил собеседник газеты.

По данным источников, Трамп призывает своих военных советников "согласиться на более масштабный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным" Отмечается, что американский лидер недоволен вариантами действий, которые ему до сих пор предлагали.

Согласно полученной информации, за последние два дня у вооруженных сил США было две возможности нанести удар по Сирии, однако Мэттис не воспользовался ими. Одну из атак, запланированных на ночь четверга, он отменил из-за опасений эскалации ситуации с Россией.

Издание подчеркивает, что глава Пентагона сопротивлялся планам президента из-за возможности возникновения "опасного конфликта" с российской или иранской стороной. Кроме того, Мэттис обеспокоен, что у американской администрации нет более широкой стратегии в регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химатаку в сирийской Думе.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

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Теги: США, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, авиаудар, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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