На границе сектора Газа один человек погиб и более 700 были ранены
Израильская армия сообщила, что в столкновениях принимают участие около десяти тысяч палестинцев. Против наиболее активных участников волнений применяют огнестрельное оружие.
В ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа 13 апреля один палестинец погиб и более 700 были ранены. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра, передает РИА Новости.
"Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек ранен, в том числе 15 медиков и два журналиста", - заявил аль-Кедра.
Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около десяти тысяч палестинцев.
Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные использует различные средства разгона акций протестов, в том числе огнестрельное оружие.
Cмотрите фотогалерею: На границе сектора Газа один человек погиб и более 700 были ранены
Напомним, в конце марта не менее 14 палестинцев погибли и около 1200 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа.
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