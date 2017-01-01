На границе сектора Газа один человек погиб и более 700 были ранены

Израильская армия сообщила, что в столкновениях принимают участие около десяти тысяч палестинцев. Против наиболее активных участников волнений применяют огнестрельное оружие.

В ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа 13 апреля один палестинец погиб и более 700 были ранены. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра, передает РИА Новости.

"Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек ранен, в том числе 15 медиков и два журналиста", - заявил аль-Кедра.

Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".

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