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На границе сектора Газа один человек погиб и более 700 были ранены

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Израильская армия сообщила, что в столкновениях принимают участие около десяти тысяч палестинцев. Против наиболее активных участников волнений применяют огнестрельное оружие.
Палестинцы возле границы с Израилем
Палестинцы возле границы с Израилем

В ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа 13 апреля один палестинец погиб и более 700 были ранены. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра, передает РИА Новости.

"Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек ранен, в том числе 15 медиков и два журналиста", - заявил аль-Кедра.

Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около десяти тысяч палестинцев.
 
Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные использует различные средства разгона акций протестов, в том числе огнестрельное оружие.
 

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Теги: Израиль, сектор Газа, граница, арабо-израильский конфликт, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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