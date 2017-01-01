Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ПВО Сирии отражает удары США и союзников - СМИ

Комментариев: 0
Самолеты возглавляемой США коалиции нанесли удары по объектам в районе Дамаска. По данным СМИ, их мишенями стали военные базы и исследовательский центр.
Американская военная авиация над Сирией (архивное фото)
Американская военная авиация над Сирией (архивное фото)

Сирийские системы противоракетной обороны отражают удары по Дамаску, которые наносят военные силы США, Франции и Великобритании. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

"ПВО Сирии отражает удары США, Франции и Великобритании по Сирии", - сообщает агентство.

По имеющимся данным, мишенями ударов авиации США и стран коалиции стали несколько армейских баз и научно-исследовательский центр в Дамаске.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале совместной операции против властей Сирии и отдал приказ нанести удар по стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, ПВО, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net
Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь