Макрон назвал цели удара по Сирии

Французский лидер подчеркнул, что силы США, Великобритании и Франции атаковали только те сирийские объекты, которые связаны с химическим оружием.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары по Сирии, нанесенные совместно с США и Великобританией, были нацелены исключительно на объекты, связанные с производством, хранением и применением химоружия. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распостраненном 14 апреля, передает Интерфакс.

"Наш ответ был ограничен исключительно объектами сирийского режима, которые позволяли производить, хранить и применять химоружие", - отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что цель ударов всех трех стран - "тайный арсенал химоружия сирийского режима".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале операции против властей Сирии совместно с Францией и Великобританией.

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