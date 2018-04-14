Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Пентагоне рассказали об ударе по Сирии

Комментариев: 1
США, Франция и Великобритания нанесли высокоточные удары по сирийским объектам, которые связанны с производством химического оружия.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что удары США, Великобритании и Франции по Сирии были нацелены на предприятия по производству химоружия, сообщает РИА Новости.

"Ранее сегодня президент (США Дональд) Трамп приказал совместно с нашими союзниками уничтожить предприятия по разработке химоружия … Мы нанесли удары по таким объектам", - указал Мэттис.

Он подчеркнул, что в прошлом году "режим (прзидента Сирии Башара) Асада не принял сигнал".
 
"В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", - отметил глава Пентагона.

Он добавил, что по этим объектам наносятся "высокоточные удары" с целью предотвратить жертвы среди мирного населения.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд уточнил журналистам, что удары по Сирии начали наносить в 21.00 (04.00 по Киеву).

Напомним, президент США сообщил о начале операции против властей Сирии совместно с Францией и Великобританией.

Трамп хочет масштабного удара по Сирии - СМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, авиаудар, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
GNG_9    14.04.2018, 06:23
Оценка:  +1
GNG_9
СЛАВА ВЕЛИКОЙ АМЕРИКЕ!
позор подлому Кассапстану(((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь