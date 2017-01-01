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В Госдуме России Трампа сравнили с Гитлером

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Вашингтон своими действиями в Сирии пытается поставить Россию на колени и нарушает все международные нормы, заявил российский депутат Шерин.
Вид на здание Госдумы РФ
Вид на здание Госдумы РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что президент США Дональд Трамп - Адольф Гитлер номер два, передает РИА Новости.

"Он (Трамп) преступник – это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", - прокомментировал Шерин решение Трампа об ударе по Сирии.

Также зампред комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что Россия получила в свой адрес акт агрессии со стороны США после атаки на Сирию.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", - указал Шерин.

Ранее Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

В Пентагоне рассказали об ударе по Сирии

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Теги: Россия, Госдума РФ, США, Гитлер, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, авиаудар, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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