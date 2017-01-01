В Госдуме России Трампа сравнили с Гитлером

Вашингтон своими действиями в Сирии пытается поставить Россию на колени и нарушает все международные нормы, заявил российский депутат Шерин.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что президент США Дональд Трамп - Адольф Гитлер номер два, передает РИА Новости.



"Он (Трамп) преступник – это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", - прокомментировал Шерин решение Трампа об ударе по Сирии.

Также зампред комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что Россия получила в свой адрес акт агрессии со стороны США после атаки на Сирию.



"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", - указал Шерин.

Ранее Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией.

В Пентагоне рассказали об ударе по Сирии

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