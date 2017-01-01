СМИ: В Сирии сбили большинство ракет США и союзников

Сирийские власти заблаговременно эвакуировали персонал и технику из районов, по которым были нанесены удары. Масштаб операции Дамаск назвал ограниченным.

В Дамаске сообщили о завершении ракетных ударов США, Франции и Великобритании по сирийской территории. Об этом информировали 14 апреля западные СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя властей Сирии.

По его словам, масштаб операции Вашингтона и союзников в Дамаске сочли ограниченным.

Телеканал Al Arabiya отмечает, что власти Сирии до начала ударов США и союзников эвакуировали людей и технику из районов, по которым в субботу нанесли удары.

Официальные сирийские СМИ сообщили, что военным удалось сбить большое количество запущенных по их стране ракет, однако точные данные не приводятся.

Так в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, сирийская армия сбила 13 ракет, передает национальное агентство SANA со ссылкой на жителей города.

Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. Утверждается, что все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet