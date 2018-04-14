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Удар по Сирии: Россия пригрозила последствиями

Комментариев: 19
Посол России в США возложил ответственность за события в Сирии на США, Францию и Великобританию. Пока неизвестно, о каких именно последствиях идет речь.
В РФ заявили, что удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий
В РФ заявили, что удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий

Удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипломатического ведомства в соцсети Facebook в субботу, 14 апреля.

"Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", - сказала он.

Пока неизвестно, о каких именно последствиях идет речь.

Российский дипломат возложил ответственность за события в Сирии на США, Францию и Великобританию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что президент США Дональд Трамп - Адольф Гитлер номер два.

Напомним, Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

 

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Теги: Россия-США, США, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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GNG_9    14.04.2018, 09:06
Оценка:  +8
GNG_9
пук пук пук пропердел посол Рассеи)))
iseamaster    14.04.2018, 09:06
Оценка:  -11
iseamaster
Цікаво, війна почалася чи вже закінчилася?
GNG_9    14.04.2018, 09:06
Оценка:  +7
GNG_9
Сдулись карлики)))))
Колишній-східняк    14.04.2018, 09:06
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Какие последствия? Разве что в бессильной злобе ударить по ближайшим соседям, которых судьба обрекла жить рядом с бешеной обезьяной с ядерной гранатой в лапе.
Yzenykkrasavchik    14.04.2018, 09:06
Оценка:  +3
Yzenykkrasavchik
Кажется Трамп с Путиным ведёт какую то свою игру, США предупредила за 2 дня сирийцев и русских о атакке, сирийцы неспеша все ценное вывезли подготовили свое ПВО российскоко производства и сидели на радары смотрели, ждали когда ракеты полетят. Посол рф в сша не тот чел который что то решает, безкостн
iseamaster    14.04.2018, 09:03
Оценка:  0
iseamaster
Напевно Трампу потрібно було зберегти якось обличчя. Якби він і зараз тільки флот підігнав, то репутація його і США була б на нулі. А так ракети випустили ... а куди і з якою чого вони досягли нікого не цікавить. Відразу ж оголосили про закінчення операції ...))))
доброчинець    14.04.2018, 09:06
Оценка:  +4
доброчинець
Погрожувати всьому світу перетворити на радіоактивний порох - прерогатива Росії, а ставити її на своє місце - ні ні!
iseamaster    14.04.2018, 09:06
Оценка:  -2
iseamaster
Це Росія бомбила сьогодні Сирію? Це Росія расфуячіла Югославію, Ірак і Лівію? ти нічого не поплутав?
доброчинець    14.04.2018, 09:05
Оценка:  0
доброчинець
Бомбили злочинців, які варварським способом використовували заборонену хімічну зброю проти мирних жителів
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