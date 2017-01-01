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Удар по Сирии: появились фото и видео

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Очевидцы публикуют в Сети фото и видео ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Также Елисейский дворец показал видео, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.
Очевидцы публикуют фото и видеозаписи ударов по Сирии
Очевидцы публикуют фото и видеозаписи ударов по Сирии
twitter.com/IsraelBreaking

Появились первые видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Их в субботу, 14 апреля, публикуют очевидцы на своих страницах в соцсетях.

На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

 



 

 

 

Также Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, которые принимают участие в ударах по Сирии, пишет РБК. На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.

 

 

 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

 

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Теги: Сирия, видео, фото, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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