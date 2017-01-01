В Сирии заявили о пострадавших в результате удара
В результате ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии пострадали трое мирных жителей. Поражены три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе.
В результате ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, пишет Reuters в субботу, 14 апреля.
В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией.
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