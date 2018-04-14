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Генсек НАТО приветствовал удары по Сирии

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Йенс Столтенберг заявил, что удары по химическим объектам в Сирии снизят возможности нанесения новых атак против сирийского народа с применением химоружия.
Йенс Столтенберг поддержал удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками
Йенс Столтенберг поддержал удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками
Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками. Об этом в субботу, 14 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление генсека.

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“Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией“, - сказал он.

Столтенберг отметил, что “это снизит возможности режима по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия“.

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Генсек подчеркнул, что НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности и это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. В Сирии заявили о трех пострадавших.

 

 

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Теги: НАТО, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
anONE    14.04.2018, 10:18
Оценка:  +2
anONE
Антидемократичесикм, антилиберальным и античеловечным режимам не место в современном мире.
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